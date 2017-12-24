مدرب المقاولون العرب ينفي رحيل نجم الفريق للزمالك في يناير المقبل

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نفى الكابتن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي رحيل نجم الفريق إلي صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في ظل العديد من الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقتراب اللاعب من الرحيل عن ذئاب الجبل.

فمن خلال تصريحات له في صباح اليوم الأحد عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد الكابتن محمد عودة أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قدم عرضاً رسمياً إلي نادي المقاولون العرب في الفترة الماضية وصلت قيمته إلي مبلغ 9 مليون جنيه مصري، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد محمد فاروق في الميركاتو الشتوي المقبل.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب رفض فكرة رحيل النجم الواعد محمد فاروق تماماً، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهدف الرئيسي لنادي المقاولون العرب هو تصدير المواهب الشابة إلي القارة الأوروبية مثلما كان الحال مع النجم محمد صلاح وليس بيعهم إلي أندية محلية في الدوري المصري الممتاز.

وعلى صعيد آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليومية تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم السادس والعشرين من عمر الشهر الحالي.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإسكندرية في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 22 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

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