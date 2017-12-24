الأهلي يرصد رقماً قياسياً من أجل التعاقد مع نجم إنبي الواعد

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد رصدت رقماً قياسياً، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد رصدت مبلغ 8 مليون جنيه مصري، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد ومهاجم فريق إنبي المتألق صلاح محسن خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن إصرار مجلس إدارة النادي الأهلي على حسم الصفقة يأتي بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، والذي يرغب بدوره في تدعيم خط هجوم المارد الأحمر وخاصة في ظل اقتراب رحيل النجم عماد متعب عن صفوف الفريق.

وعلى صعيد آخر يواصل فريق الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق وادي دجلة في مساء يوم غداً الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

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