شارك بصوتك لدعم “محمد صلاح” للحصول على لقب أفضل لاعب بأفريقيا 2017

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تابع موقع مصر 365 إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن فتح موقعه للتصويت على اختيار أفضل لاعب في قارة إفريقيا عن عام 2017، ومن ضمن اللاعبين المنافسين على اللقب لاعب المنتخب الوطني المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح” المشارك في استفتاء الكاف لاختيار أفضل لاعب في القارة عن عام 2017.

هذا وقد أعلن “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف” عن إتاحة مشاركة جميع مشجعي كرة القدم في استفتاء الكاف ليتم اختيار أفضل لاعب يمثل قارة إفريقيا خلال الفترة ابتداً من اليوم الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2017 إلى الثاني من شهر يناير القادم للعام الجديد 2018، ، وذلك عن طريق الدخول على الموقع للمشاركة في عملية التصويت ، وقد أشار الكاف أن عملية التصويت قد بدأت من اليوم الأحد من هنا.

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ويتنافس اللاعب منتخب مصر “محمد صلاح” مع اللاعب أوباميانج لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني ونجم الجابون، واللاعب “ساديو ماني” المحترف في نادي ليفربول البريطاني ولاعب السنغال، للحصول على أفضل لاعب في قارة إفريقيا عن عام 2017.

وقد أشار “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف” عن موعد الكشف عن اللاعب الفائز خلال الحفل السنوي المقرر أن يتم إقامته لتوزيع جوائز الأفضل والمقرر أن تقام في غانا وبالتحديد في مدينة “أكرا” في يوم الرابع من شهر يناير القادم لعام 2018.

ويمكن لجميع الجماهير المصرية أن تشارك في استفتاء الكاف لأختيار أفضل لاعب بأفريقيا عن عام 2017 لصالح اللاعب “محمد صلاح” عبر الموقع الرسمي للاتحاد كرة القدم الإفريقي الكاف، والذي سوف يواجه ضغط جماهيري كبير جداَّ بسبب مشاركتهم في التصويت لاختيار أفضل لاعب.

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