الرجاء يُعرب عن رغبته في التعاقد مع نجم الأهلي الواعد في يناير المقبل

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أعرب مجلس إدارة نادي الرجاء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن رغبته في التعاقد مع النجم الواعد ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

فمن خلال تصريحات اليوم الإثنين عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء أن مجلس إدارة النادي المطروحي قدم عرضاً رسمياً في الآونة الأخيرة إلي النادي الأهلي، وذلك من أجل التعاقد مع نجمه الواعد أحمد حمدي في الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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كما أشار أيضاً في تصريحاته إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لم يقوم بالرد على عرض نادي الرجاء حتى هذه اللحظة، علماً بأن عدم اعتماد الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي على النجم الواعد أحمد حمدي منذ مطلع الموسم الحالي قد يُساهم بنسبة كبيرة في حسم الصفقة لصالح نادي الرجاء.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

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