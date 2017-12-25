نادي سعودي جديد ينضم إلي قائمة المنافسين من أجل ضم النجم عماد متعب في يناير

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انضم نادي سعودي جديد من أندية الدوري السعودي اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي إلي قائمة الأندية المنافسة، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الدولي المخضرم عماد متعب.مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

فمن خلال تصريحات اليوم الإثنين عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد سعود الحربي رئيس نادي أُحد السعودي بأن ناديه يرغب في التعاقد مع النجم الدولي عماد متعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وبذلك ينضم نادي أُحد إلي نادي التعاون السعودي والذي أعرب هو أيضاً عن رغبته في الآونة الأخيرة في ضم اللاعب المخضرم.

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ولا شك أن موعد رحيل النجم عماد متعب عن صفوف القلعة الحمراء بات قريباً للغاية، وذلك في ظل التجاهل وعدم التقدير الذي يُعاني منه اللاعب منذ الموسم الماضي من طرف الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي، حيث أصبح النجم عماد متعب حبيساً على مقاعد البدلاء طوال تلك الفترة.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

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