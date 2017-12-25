الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع نجم الأهلي الواعد

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن نادي الاتحاد السكندري قد بات قريباً للغاية من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

ومن خلال تصريحات اليوم الإثنين عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد محمد إبراهيم مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن مجلس إدارة نادي الاتحاد قد دخل في مفاوضات مكثفة مع النادي الأهلي، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد ميدو جابر في الميركاتو الشتوي المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يُحدد بعد قراره النهائي بخصوص اللاعبين الراحلين عنه في شهر يناير المقبل.

Advertisements

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

إقرأ أيضاً: نادي سعودي جديد ينضم إلي قائمة المنافسين من أجل ضم النجم عماد متعب في يناير