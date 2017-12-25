مجدي عبد الغني يحسم الجدل بخصوص عودة حسام غالي للمنتخب الوطني

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حسم الكابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كل الجدل اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص عودة النجم الدولي المخضرم حسام غالي لاعب نادي النصر السعودي إلي صفوف المنتخب الوطني المصري في الفترة المقبلة وتحديداً في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين أكد الكابتن مجدي عبد الغني بأن قرار عودة النجم حسام غالي من جديد إلي صفوف منتخب مصر هو قرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر وليس أي أحد آخر، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه يرفض كل الضغوطات التي تم تسليطها في الآونة الأخيرة على الجهاز الفني للمنتخب بخصوص ذلك الموضوع مما قد يؤثر بدوره على المنتخب في مونديال روسيا، وخاصة وأن الجهاز الفني لمنتخب مصر قد وضع شرطاً أساسياً من أجل عودة حسام غالي إلي صفوف المنتخب مرة أخرى.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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