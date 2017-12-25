نادي إماراتي يُبدي رغبته جدياً في التعاقد مع نجم الأهلي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن أحد أندية الدوري الإماراتي قد أعرب عن رغبته جدياً في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الإمارات الإماراتي سوف يدخل في مفاوضات مكثفة في الأيام القليلة القادمة مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم وليد سليمان في الميركاتو الشتوي المقبل، ويأتي ذلك خاصة في ظل العلاقة المتوترة نسبياً بين اللاعب ومديره الفني الكابتن حسام البدري في الآونة الأخيرة.

Advertisements

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

إقرأ أيضاً: الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع نجم الأهلي الواعد