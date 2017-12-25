تعرف على ردة فعل مدافع منتخب سوريا بعد اهتمام الأهلي به

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قام قائد المنتخب السوري ومدافع نادي هينان جيانيني الصيني أحمد الصالح بخطوة في غاية الأهمية اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بعدما علم برغبة النادي الأهلي في التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

حيث أخبر المدافع أحمد الصالح مجلس إدارة ناديه الحالي هينان جيانيني بأنه مستعد للتنازل عن جزء من مستحقاته المالية للنادي، وذلك من أجل إتمام صفقة إنتقاله إلي صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

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وقد أشارت العديد من التقارير الصحفية المصرية اليوم الإثنين أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يعقد جلسة مع السوري حسام حطيني وكيل أعمال اللاعب أحمد الصالح في يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالصفقة مع العلم بأن عقد اللاعب السوري سوف يمتد لمدة خمسة مواسم مع النادي الأهلي.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق وادي دجلة في مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الأربعاء الماضي على حساب ضيفه فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 29 نقطة جعلته يستعيد من جديد مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبذلك أصبح الفارق بينه وبين المتصدر فريق الإسماعيلي نقطتين فقط لا غير، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز بهما.

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