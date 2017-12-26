تعرف على أبرز 4 زيادات جديدة متوقعة في أسعار السلع والخدمات خلال العام الجديد

Advertisements

في ظل العديد من الإصلاحات الاقتصادية الذي لم تنتهي بعد وهذا حلال العام الجديد، وهو يحمل الكثير من المفاجآت الغير سارة لجميع المواطنين المصريين وهذا من خلال استكمال برنامج الحكومة، ويكون هذا من خلال إلغاء الدعم الخاص بالعديد من السلع وتوقعات في زيادة أسعار الكهرباء والوقود وزيادة في أسعار تذاكر المترو بشكل دائم ومستمر.

وسوف نقدم لكم اليوم عبر موقعكم المتميز أبرز 4 سلع وخدمات ترتفع أسعارها خلال العام الجديد عما هي عليه، وأولهم زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وهذا ما أكد عليه وزير النقل هشام عرفات بأنه سوف يتم رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق، وهذا بداية من شهر يوليو القادم وأكد أن سعر التذكرة سوف يبدأ من اثنين جنيه لتسع محطات الأولى وتزيد جنيهاً لكل تسع محطات إضافية.

Advertisements

وأكد الوزير خلال العديد من التصريحات الصحفية أن الحد الأقصى لسعر تذكرة مترو الأنفاق سوف يبلغ 6 جنيهات للخط بالكامل، وتحدث أيضاً أنه سوف يتم الإبقاء على جميع الاشتراكات المخفضة لجميع موظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس، وأضاف أيضاً أن هذه الإجراءات تأتي بسبب وجود العديد من الجهود الخاصة بتغطية التكاليف الإضافية، وهذا لتشغيل الأشياء الذي تتصاعد من خلال حركة كبيرة لتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

اقرأ أيضاً.. خبراء اقتصاد يتوقعون زيادة أسعار الأسماك في 2018

ثانياً زيادة أسعار تذاكر القطارات وهذا ما أكد عليه وزير النقل ويتم دراسة حالياً هذه الزيادة الخاصة بأسعار تذاكر القطارات، وخاصة أن هذه الأسعار لم تتغير منذ عام 1999 وهو من أهم وسائل المواصلات التي يستقلها العديد من الأشخاص، وهو من أسهل وأسرع وسائل المواصلات.

ثالثاً أسعار المواد البترولية ومن المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية برفع أسعار المواد البترولية ومن أهمها السولار والبنزين وهذا على نحو حوالي 50%، ويكون هذا خلال الربع الأول من العام القادم 2018 وهذا يكون من خلال الإطار الهامة والخطة الاقتصادية الهامة ويتم إلغاء الدعم على الوقود بشكل تدريجي.

رابعاً ارتفاع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل وهذا حدث في شهر أغسطس الماضي وزاد بنحو 50 قرشاً، وزيادة أسعار الكهرباء وفي عام 2018 من المتوقع وجود زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء وهي خطة الحكومة المصرية لإلغاء الدعم على الكهرباء بشكل كامل في عام 2022، وأيضاً أثناء شهر يوليو الماضي قامت وزارة الكهرباء برفع الأسعار بنسب تتراوح بين حوالي 21.7% و45.8%.