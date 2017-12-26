اجتماع طارئ بين الخطيب والبدري.. تعرف على التفاصيل

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يترقب عشاق وجماهير النادي الأهلي الاجتماع الطارئ بين كلاً من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس لجنة الكرة بالنادي وبين الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي من المقرر أن ينعقد بين الثنائي خلال الأيام القليلة القادمة رفقة أيضاً الكابتن عبد العزيز عبد الشافي.

وفي إطار هذا الاجتماع سوف يُناقش الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني لفريق الأهلي أسباب تراجع مستوى ونتائج المارد الأحمر في الآونة الأخيرة، وإضافة لذلك أيضاً سوف يتم تحديد الصفقات التي يرغب الكابتن حسام البدري في التعاقد معها في الميركاتو الشتوي المقبل.

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وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

علماً بأن فريق الأهلي يسعى في الموسم الحالي للظفر بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة له على التوالي، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يكون رقم 40 في تاريخ الدوري للمارد الأحمر مما يؤكد بدوره على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية على الإطلاق وعلى مدار التاريخ بأكمله.

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