تعرف على موعد سفر الأهلي إلي الإسكندرية تحضيراً لمواجهتي بتروجيت وأتلتيكو مدريد

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته انطلاقاً من اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة كلاً من فريق بتروجيت في الدوري المصري وأيضاً مواجهة فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة ودية.

ومن جهته قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري أن يواصل المارد الأحمر تدريباته الجماعية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة حتى يوم غداً الأربعاء، على أن تتجه بعثة الفريق في يوم الخميس مباشرة إلي مدينة الإسكندرية، وذلك تحضيراً لمواجهة فريق بتروجيت في يوم الجمعة ومن ثم مواجهة فريق أتلتيكو مدريد في يوم السبت.

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وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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