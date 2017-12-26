صراع شرس بين الأهلي والزمالك من أجل ضم نجم سموحة في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية في صباح اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن كلاً من النادي الأهلي ونادي الزمالك قد دخلا سوياً في صراعاً في غاية الشراسة، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن كلاً من نادي الأهلي ونادي الزمالك يُريدان بشدة في ضم اللاعب المتألق محمود عبد العزيز متوسط الميدان، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، علماً بأن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قطع شوطاً كبيراً من المفاوضات المباشرة مع فرج عامر رئيس نادي سموحة.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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