تعرف على حكم مباراة اليوم بين الزمالك والمقاولون العرب

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق المقاولون العرب في مساء اليوم الثلاثاء.

ومن جهتها قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم أمين عمر من أجل إدارة هذه المباراة، على أن يتكون طاقمه المساعد من أيمن دجيش وتحسين أبو السادات كحكم راية وعمرو رمضان كحكم رابع ومحمود بسيوني وطارق سامي كحكم خامس.

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وكان فريق الزمالك قد أجرى مرانه الأخير يوم أمس الإثنين على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن فريق الزمالك سوف يفتقد في هذه المباراة لخدمات نجمه الواعد عبد الله جمعة والذي تأكدت إصابته في مفصل الكتف مما سوف يجعله يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع قادمة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الزمالك وضيفه فريق المقاولون العرب في مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإسكندرية في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 22 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

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