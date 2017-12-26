تصريح ناري من ميدو بعد تعادل الأهلي مع وادي دجلة

Advertisements

قام الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقاً بالتعليق في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي على تعادل فريق الأهلي في مباراته أمام فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق في الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية أكد الكابتن أحمد حسام ميدو أن سقوط فريق الأهلي في فخ التعادل وتعثره مرة أخرى لا يعني أي شئ، مشدداً في الوقت ذاته على أن فريق الأهلي هو أفضل فريق في كرة القدم المصرية، كما أشار أيضاً في تصريحاته إلي أنه قد قرر الحصول على فترة راحة من التدريب في الفترة المقبلة نافياً بذلك كل الشائعات حول رغبته في تدريب إما المنتخب الأولمبي المصري أو حتى فريق الأهلي.

Advertisements

وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: اجتماع طارئ بين الخطيب والبدري.. تعرف على التفاصيل