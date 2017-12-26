الزمالك يقترب رسمياً من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد اقترب بشكل رسمي من حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد اقترب من التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب فريق النجم الساحلي التونسي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

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ومن جهته أكد وكيل أعمال اللاعب حمدي النقاز في صباح اليوم الثلاثاء من خلال تصريحات إذاعية أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات مكثفة منذ فترة مع مجلس إدارة نادي النجم الساحلي، وذلك من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي في مطلع العام الجديد كما شدد أيضاً في الوقت ذاته على أن الحسم والموافقة النهائية سوف تكون بيد مجلس إدارة نادي النجم الساحلي نظراً لوجود شرط جزائي في عقد اللاعب.

وعلى صعيد آخر يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق المقاولون العرب في مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإسكندرية في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 22 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

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