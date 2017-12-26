المصري البورسعيدي يضع شرطاً أساسياً من أجل التخلي عن نجمه للزمالك

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وضع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي شرطاً أساسياً، وذلك من أجل التخلي عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لصالح نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي ليس لديه أي مانع في بيع نجمه البوركيني أريستيد بانسيه لصالح نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن ذلك الأمر لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط وهي قيام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بدفع المقابل المادي الكبير الذي طلبه النادي المصري البورسعيدي.

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وعلى صعيد آخر يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق المقاولون العرب في مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإسكندرية في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 22 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

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