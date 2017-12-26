مدرب منتخب مصر السابق يُهاجم البدري بشدة بسبب عماد متعب

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قام الدكتور جمال محمد علي المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين سابقاً بمهاجمة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشدة اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بسبب النجم الدولي المخضرم ولاعب فريق الأهلي عماد متعب.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء أكد الدكتور جمال محمد علي أن النجم عماد متعب من حقه الحصول على فرصة من أجل المشاركة بصفة أساسية مع فريق الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك من أجل إثبات قدراته في الملعب مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه في حالة ظهر بمستوى سيئ فيجب عليه الرحيل أما إن حدث العكس فيجب عليه الاستمرار في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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