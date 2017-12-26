وكيل أعمال عمرو مرعي ينفي تماماً اقتراب اللاعب من النادي الأهلي

Advertisements

نفى وكيل أعمال النجم الواعد عمرو مرعي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي كل الشائعات التي ترددت في وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة، والتي أكدت بدورها اقتراب انتقال اللاعب إلي صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء أكد وكيل أعمال النجم الواعد عمرو مرعي أن اللاعب لم تصل له أي عروض رسمية حتى هذه اللحظة سواء من داخل مصر أو من خارجها، مشدداً في الوقت ذاته على أنه في حالة وصل أي عرض في الفترة المقبلة فسوف يتم حينها مناقشة الأمر مع مجلس إدارة نادي النجم الساحلي، كما أشار أيضاً إلي أن عمرو مرعي سعيد للغاية رفقة فريق النجم الساحلي وهدفه الرئيسي هو التواجد رفقة المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: مدرب منتخب مصر السابق يُهاجم البدري بشدة بسبب عماد متعب