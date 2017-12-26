الجدل مستمر حول مستقبل متعب مع الأهلي رغم مشاركته في مران اليوم

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لا يزال الجدل مستمراً حول مستقبل النجم الدولي المخضرم عماد متعب.مع ناديه الحالي الأهلي، وذلك على الرغم من عودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة زملائه اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة.

وكان الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد استبعد النجم عماد متعب من قائمة الفريق التي خاضت مباراة يوم أمس الإثنين أمام فريق وادي دجلة، وحينما كان النجم عماد متعب من المقرر أن يتدرب رفقة قائمة المستبعدين عن المباراة، تغيب اللاعب عن المران دون الحصول على إذن من الجهاز الفني للفريق وذلك بسبب ظروف أسرية بحسب ما ذكرت بعض التقارير الصحفية.

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ومن جهته سوف ينتظر النجم عماد متعب قرار الجهاز الفني بخصوص عودته من جديد إلي قائمة الفريق في المباراة القادمة أمام فريق بتروجيت وليس ذلك فحسب بل حتى المشاركة أساسياً في المباراة، أما في حالة حدوث عكس ذلك فسوف يكون رحيل النجم عماد متعب عن صفوف القلعة الحمراء مسألة وقت فقط لا أكثر من ذلك وخاصة في ظل العروض الرسمية التي أتت له من بعض الأندية في الدوري السعودي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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