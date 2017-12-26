الأهلي مهدد بفقدان أحد نجومه بسبب عرض خليجي مغري

Advertisements

كشفت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات مهدداً بفقدان أحد نجومه اللامعة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب عرض مغرية للغاية من أحد الأندية الخليجية وتحديداً من الدوري السعودي.

حيث أشارت التقارير إلي أن العرض الذي وصل إلي النجم عبد الله السعيد قد وصلت قيمته إلي مبلغ مليون دولار، وهو ما يضع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في أزمة كبيرة وخاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الحالي، كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم عبد الله السعيد قد اشترط على النادي الأهلي الحصول على راتب سنوي يُقدر بمبلغ 9 مليون جنيه مصري وذلك من أجل البقاء في صفوف النادي الأهلي.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: الجدل مستمر حول مستقبل متعب مع الأهلي رغم مشاركته في مران اليوم