تعرف على نصيحة هيكتور كوبر لشريف إكرامي قبل الميركاتو الشتوي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر قد قدم نصيحة في غاية الأهمية، وذلك إلي حارس المرمى شريف إكرامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلي أن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني هيكتور كوبر قد نصح حارس المرمى شريف إكرامي بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وتأتي هذه النصيحة في ظل الوضعية التي أصبح حارس المرمى شريف إكرامي يعيشها رفقة المارد الأحمر منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي.

Advertisements

وهو الأمر الذي قد يحرم حارس المرمى شريف إكرامي من التواجد رفقة المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل، وخاصة بعدما فقد شريف إكرامي مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي طوال الفترة الماضية وتحديداً بعد خسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: الأهلي مهدد بفقدان أحد نجومه بسبب عرض خليجي مغري