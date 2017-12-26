مصادر صحفية إنجليزية تكشف عن مستقبل صلاح مع ليفربول

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن مستقبل الفرعون المصري والنجم محمد صلاح مع ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف العالمية حول اقتراب رحيله إلي نادي ريال مدريد الإسباني.

حيث أشارت التقارير إلي أن النجم المصري محمد صلاح سبق له وأن أعرب عن سعادته البالغة رفقة فريقه الحالي ليفربول، كما أكد أيضاً بأنه يرغب في الفوز بالألقاب رفقة فريق ليفربول وليس رفقة أي فريق آخر في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من الاشادة الكبيرة التي حصل عليها اللاعب من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد.

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وقد أضافت الصحيفة أيضاً أن فوز الفرعون المصري محمد صلاح بالألقاب رفقة فريقه ليفربول لن يكون أمراً سهلاً على الإطلاق وخاصة في ظل المنافسة الشرسة في الدوري الإنجليزي الممتاز في كل موسم وهو قد ما يدفع اللاعب إلي الرحيل عاجلاً أم أجلاً في نهاية المطاف، علماً بأن نادي ليفربول لم تصل له حتى هذه اللحظة أي عرض رسمي من أجل ضم محمد صلاح سواء من نادي ريال مدريد أو من أي نادي آخر.

وكان الفرعون المصري محمد صلاح قد انتقل إلي صفوف نادي ليفربول في الصيف الماضي قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 42 مليون يورو، مما أثار العديد من التساؤلات حول أحقية النجم محمد صلاح بهذه الأموال الطائلة.

ولكن ومنذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة أثبت الفرعون محمد صلاح أنه يستحق أكثر بكثير من هذه الأموال، ولعل أبرز دليل على ذلك أنه سجل حتى هذه اللحظة رفقة فريقه ليفربول 21 هدفاً على مستوى جميع المسابقات ومنها خمسة عشر هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإضافة لذلك أيضاً نجح الفرعون محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر نوفمبر الماضي، كما بات قريباً للغاية أيضاً من الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الحالي 2017 م.

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