عصام عبد الفتاح يكشف عن مفاجأة بخصوص حكم مباراة السوبر المصري

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كشف عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حالياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن مفاجأة سارة، وذلك بخصوص مباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أكد عصام عبد الفتاح أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد وافق على إرسال طاقم تحكيم إيطالي، وذلك من أجل إدارة مباراة كأس السوبر المصري بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه سوف يتم تحديد اسم الحكم بشكل نهائي ورسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

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ومن المقرر أن تُقام مباراة كأس السوبر المصري بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في اليوم الثامن من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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