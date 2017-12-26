تعرف على السبب وراء غياب النجم عماد متعب مجدداً عن مران الأهلي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق بتروجيت في يوم الجمعة المقبل.

وقد شهد مران المارد الأحمر اليوم غياب النجم عماد متعب من جديد عن التدريبات الجماعية، وذلك بسبب معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة مما جعله يُشاهد المران كاملاً من على دكة البدلاء في ملعب التتش، علماً بأن النجم عماد متعب قد غاب أيضاً عن مران المستبعدين من مباراة وادي دجلة في يوم أمس الإثنين وذلك بسبب ظروف عائلية دون الحصول على إذن من الجهاز الفني للفريق.

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وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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