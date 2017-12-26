الأهلي يدخل في مفاوضات رسمية مع مدرب هولندي من أجل خلافة البدري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد دخل في مفاوضات رسمية وجادة مع مدير فني هولندي مخضرم، وذلك من أجل خلافته للكابتن حسام البدري المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد بدأ مفاوضاته الرسمية منذ أسبوع تقريباً مع الهولندي تين كات المدير الفني الحالي لفريق الجزيرة الإماراتي، وذلك من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة لخلافة الكابتن حسام البدري في بقية أطوار الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الهولندي تين كات قد أعطى موافقته المبدئية على تدريب فريق الأهلي في الفترة المقبلة، ويبقى الآن في انتظار العرض الرسمي من مجلس إدارة النادي الأهلي إضافة إلي تحديد راتبه الشهري مع النادي ومدة العقد.

هذا وتأتي هذه الأنباء المؤكدة بحسب صحيفة الشروق الرياضية المصرية في ظل تراجع نتائج ومستوى فريق الأهلي رفقة الكابتن حسام البدري في الفترة الماضية، وإضافة لذلك أيضاً لأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يرى أن المدرب الهولندي تين كات سوف يكون هو أفضل خليفة للمدرب البرتغالي مانويل جوزيه نظراً لأسلوب كلاهما المتقارب في التدريب وكيفية التعامل مع اللاعبين.

وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

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