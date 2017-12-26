أحمد أيوب: مباراة بتروجيت مهمة والأهلي قادر على الخروج سريعاً من كبوته

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن الوضعية التي يعيشها فريق الأهلي في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد تعادله الأخير في مباراته الماضية أمام فريق وادي دجلة.

فمن خلال تصريحات صحفية أكد الكابتن أحمد أيوب أن فريق الأهلي قادر على الخروج بشكل سريع للغاية من كبوته الأخيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق الفوز ولكن عدم التوفيق يُلازم الفريق في بعض الأوقات.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن فريق الأهلي يسير في الطريق الصحيح مؤكداً على أن التعثر في مباراة أو مباراتين لا يعني أن الفريق في أزمة، كما شدد أيضاً في ختام تصريحاته على أن الفوز في المباراة القادمة أمام فريق بتروجيت في غاية الأهمية من أجل استعادة توازن الفريق من جديد.

وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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