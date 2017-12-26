صدمة كبيرة لجماهير الأهلي بعد اصابة نجم الفريق في مران اليوم

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل.

وعلى هامش مران اليوم تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة كبيرة للغاية، وذلك بعدما تعرض النجم الواعد صالح جمعة إلي الإصابة أثناء المران مما أدى إلي مغادرته المران رفقة الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي وذلك من أجل تحديد حجم إصابته، وهو ما أثار القلق كثيراً بين جماهير النادي الأهلي وخاصة وأن النجم الواعد صالح جمعة كان قد غاب عن صفوف فريق الأهلي طوال الفترة الماضية سواء لأسباب فنية أو بداعي الإصابة.

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وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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