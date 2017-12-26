قرار هام من الجهاز الفني للأهلي بخصوص مباراة السوبر المصري

Advertisements

اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكابتن حسام البدري قراراً في غاية الأهمية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بخصوص مباراة كأس السوبر المصري والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي أن تتجه بعثة الفريق إلي دولة الإمارات العربية المتحدة قبل موعد مباراة كأس السوبر بثلاثة أيام أي في اليوم التاسع من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، على أن يتم الإعلان عن قائمة الفريق التي سوف تُسافر إلي دولة الإمارات عقب نهاية مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية أمام فريق الزمالك في اليوم الثامن من الشهر ذاته.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: حسام البدري يحسم مصير نجم الفريق بعد اجتماعه مع لجنة الكرة