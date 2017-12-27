مرتضى منصور يكشف عن مفاجأة كبيرة قبل موعد مباراة القمة أمام الأهلي

Advertisements

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، وذلك قبل موعد مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية والذي سوف يجمع بين فريق الأهلي وغريمه فريق الزمالك في مطلع العام الجديد 2018.

فمن خلال تصريحات صحفية أكد المستشار مرتضى منصور أنه سوف يقوم بزيارة مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة عقب نهاية مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن علاقته مع إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قائمة على الاحترام المتبادل بين الجانبين.

Advertisements

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته في مساء يوم أمس الثلاثاء على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

ومن جهته قرر المونتينيغري نيبوشا المدير الفني لفريق الزمالك إلغاء الراحة التي كانت مقررة للفريق اليوم الأربعاء، وذلك من أجل التحضير بشكل مثالي للمباراة القادمة أمام فريق الأسيوطي سبورت وخاصة إذا أراد الفريق مواصلة حصد الانتصارات والمنافسة بشكل أكبر على لقب الدوري.