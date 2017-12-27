تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأسيوطي سبورت

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الأسيوطي سبورت في يوم السبت المقبل.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته في مساء يوم أمس الثلاثاء على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

وعقب مباراته القادمة أمام فريق الأسيوطي سبورت سوف يجد فريق الزمالك نفسه أمام تحديات في غاية الصعوبة في مطلع العام الجديد، حيث سيواجه أولاً فريق طلائع الجيش في مباراة مؤجلة ومن ثم يأتي الموعد المنتظر حينما يصطدم بغريمه التقليدي فريق الأهلي في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية، علماً بأن ذلك سوف يكون في ظرف خمسة أيام فقط لا غير وهو ما يؤكد بدوره على الصعوبات البدنية التي سوف يواجهها الفريق.

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