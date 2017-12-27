تصريح ناري من مدرب الزمالك بعد الفوز على المقاولون العرب يوم أمس الثلاثاء

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قام المونتينيغري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتعليق في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي على الفوز الذي حققه فريقه على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أكد المدير الفني المونتينيغري نيبوشا أن الفوز على حساب فريق المقاولون العرب في غاية الأهمية وخاصة وأنه الفوز الثاني على التوالي للفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشدداً في الوقت ذاته إلي أنه لا يُفكر على الإطلاق في المباراة المرتقبة والمنتظرة والتي سوف تجمع بين فريق الزمالك وغريمه التقليدي فريق الأهلي في مطلع العام الجديد.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه يجب على كل لاعبي فريق الزمالك وحتى الجهاز الفني للفريق وأيضاً الجماهير التفكير في المباراة القادمة فقط أمام فريق الأسيوطي سبورت في المقام الأول نظراً لأهمية الفوز فيها أيضاً حتى يُحافظ الفريق على نسق الانتصارات المتتالية.

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته في مساء يوم أمس الثلاثاء على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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