إنذار أخير من حسام البدري لنجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وجه إنذاراً جديداً وأخيراً لنجم الفريق، وذلك قبل موعد الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت المصادر إلي أن الكابتن حسام البدري قد وجه الإنذار الأخير للنجم الواعد صالح جمعة، حيث طلب الكابتن حسام البدري من النجم الواعد صالح بضرورة إنقاص وزنه في الفترة المقبلة حتى يعود من جديد إلي التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي في الدور الثاني من عمر الموسم، أما في حالة تراجع مستواه مثلما كان الحال في الفترة الماضية فسوف يتم التخلي عنه بشكل نهائي في الميركاتو الشتوي المقبل.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مساء يوم أمس الإثنين خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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