نادي يوناني يُبدي رغبته جدياً في التعاقد مع نجم الزمالك الواعد في يناير المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن أحد أندية الدوري اليوناني يرغب في التعاقد بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

حيث أشارت التقارير إلي أن نادي أيك أثينا اليوناني قد دخل في مفاوضات رسمية مع تامر النحاس وكيل أعمال النجم الواعد أحمد مدبولي لاعب فريق الزمالك، وذلك من أجل معرفة كافة مطالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور من أجل التخلي عن اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل، علماً بأن نادي أيك أثينا سبق وأن أعرب عن رغبته في التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي قبل انتقاله إلي صفوف نادي الزمالك.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته في مساء يوم أمس الثلاثاء على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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