أنباء سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة بتروجيت القادمة

Advertisements

تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل المواجهة المقبلة والمرتقبة التي تنتظر المارد الأحمر حينما يستقبل نظيره فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي.

فمن خلال تصريحات اليوم عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي جاهزية كلاً من الثنائي رامي ربيعة ومروان محسن من أجل المشاركة مرة أخرى في المباريات مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة، ويأتي ذلك بعدما تعافى الثنائي من الإصابة بشكل كامل وأيضاً مع انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص بهما.

Advertisements

وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: نادي يوناني يُبدي رغبته جدياً في التعاقد مع نجم الزمالك الواعد في يناير المقبل