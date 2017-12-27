أحمد أيوب: المصري البورسعيدي لديه أفضلية كبيرة من أجل الفوز بكأس السوبر

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تحدث الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن مباراة كأس السوبر المصري، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في اليوم الثاني عشر من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

فمن خلال تصريحات له عبر إذاعة الشباب والرياضة في صباح اليوم أكد الكابتن أحمد أيوب أن فريق المصري البورسعيدي لديه أفضلية كبيرة للغاية على حساب فريق الأهلي من أجل الفوز بلقب كأس السوبر المصري، وذلك نظراً لسفره المبكر إلي دولة الإمارات العربية المتحدة وتحضيره للمباراة بشكل جيد بعكس حال فريق الأهلي الذي سيُسافر إلي دولة الإمارات قبل موعد المباراة بثلاثة أيام فقط لا غير.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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