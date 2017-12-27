مدرب عبد الله الشامي السابق يفتح النار على حسام البدري

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قام الكابتن بهاء السيد المدرب السابق للمدافع السوري عبد الله الشامي لاعب النادي الأهلي حالياً بمهاجمة الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي.

فمن خلال تصريحات له عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الأربعاء أكد الكابتن بهاء السيد أن المدافع عبد الله الشامي من حقه الحصول على فرصة مع فريق الأهلي من أجل إثبات قدرته على المشاركة بصفة أساسية مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن عبد الله الشامي لن يرحل عن النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل مثلما ذكرت بعض التقارير في الآونة الأخيرة وخاصة وأن عقده مع النادي الأهلي يمتد لمدة موسمين ونصف.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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