الأهلي يفشل في مفاوضاته من أجل ضم نجم تونس في الميركاتو الشتوي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد فشل في مفاوضاته، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد تراجع عن مفاوضاته مع مجلس إدارة نادي النجم الساحلي، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان الواعد محمد أمين بن عمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن ذلك التراجع من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي يأتي بسبب المطالب المالية الضخمة لمجلس إدارة النادي النجم الساحلي، حيث طلب مجلس إدارة نادي النجم الساحلي الحصول مبلغ 2 مليون دولار كحد أدنى من أجل استكمال عملية المفاوضات، وهو الأمر الذي اعتبره مجلس إدارة النادي الأهلي مبالغاً فيه بشكل كبير للغاية نظراً لصغر سن اللاعب.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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