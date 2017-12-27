قرار هام من الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل المشاركة في مونديال روسيا

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اتخذ الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر قراراً في غاية الأهمية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك قبل المشاركة التاريخية وأيضاً المرتقبة للمنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل.

حيث قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر أن تُسافر بعثة المنتخب المصري إلي دولة روسيا في اليوم العاشر من شهر يونيو المقبل في العام القادم 2018، وبذلك سوف يكون المنتخب المصري حاضراً على الأراضي الروسية قبيل انطلاقة المونديال بأربعة أيام وقبل مباراته الأولى أمام منتخب الأوروغواي بخمسة أيام، مما يُعطي منتخب الفراعنة الوقت الكافي من أجل التعود على الأجواء في روسيا.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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