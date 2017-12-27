لجنة الكرة تحسم مستقبل حسام البدري مع الأهلي

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي حالياً قد حسمت قرارها، وذلك بخصوص مستقبل الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد قررت تجديد الثقة في الكابتن حسام البدري مرة أخرى، وذلك على الرغم من تراجع مستوى ونتائج المارد الأحمر في الآونة الأخيرة وربما أبرز دليل على ذلك أن فريق الأهلي قد فقد سبعة نقاط في ثلاثة مباريات فقط، مما أثار الجدل كثيراً بين جماهير النادي الأهلي والتي أبدت بدورها اعتراضها الشديد على تواجد الكابتن حسام البدري مع الفريق في الفترة المقبلة.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي ترى أنه من المستحيل إجراء أي تعديل على الجهاز الفني لفريق الأهلي سواء في الوقت الحالي أو حتى في مطلع العام القادم 2018، وذلك بسبب ضغط المباريات الكبير على المارد الأحمر وأيضاً بسبب كثرة التحديات التي تنتظر فريق الأهلي في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.