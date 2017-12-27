تصريح ناري من هيكتور كوبر قبل المشاركة المنتظرة للمنتخب الوطني في مونديال روسيا

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قام الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول بالحديث حول مشاركة المنتخب المصري في مونديال روسيا، وذلك من خلال تواجده اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الثاني عشر.

ومن خلال تصريحات له عبر شاشة قناة دبي الرياضية أكد المدرب هيكتور كوبر أن المنتخب المصري لديه ثقة كبيرة في نفسه، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن منتخب الفراعنة سوف يذهب إلي روسيا من أجل هدف واحد فقط وهو القتال والظهور بشكل جيد في المونديال، كما شدد أيضاً على أنه سوف يبذل أقصى جهد لديه رفقة جهازه الفني المساعد من أجل تطوير أداء المنتخب المصري في المونديال.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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