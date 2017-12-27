عصام عبد الفتاح يكشف عن الحكم الأقرب لإدارة مباراة كأس السوبر المصري

Advertisements

كشف الكابتن عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حالياً اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن الحكم الأقرب لإدارة المباراة المرتقبة، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في مباراة كأس السوبر المصري.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأربعاء عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد الكابتن عصام عبد الفتاح أن الحكم الأقرب لإدارة مباراة كأس السوبر المصري بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي هو الحكم الدولي الإماراتي محمد عبد الله، ويأتي ذلك في ظل عدم الاتفاق حتى هذه اللحظة مع أي حكم أوروبي.

Advertisements

كما أضاف أيضاً الكابتن عصام عبد الفتاح في تصريحاته أن الحكم الدولي الإماراتي محمد عبد الله يُعتبر من الحكام المتميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإضافة لذلك أيضاً يُعتبر من الحكام المرشحين من أجل التواجد في مونديال روسيا المقبل مما يجعله مؤهلاً لإدارة مباراة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تُقام مباراة كأس السوبر المصري المرتقبة بين فريق الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر في الموسم الماضي وبين منافسه فريق المصري البورسعيدي وصيف مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي، وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018 على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

إقرأ أيضاً: تصريح ناري من هيكتور كوبر قبل المشاركة المنتظرة للمنتخب الوطني في مونديال روسيا