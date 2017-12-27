تعرف على قائمة الأهلي المتوقعة في دوري أبطال أفريقيا 2018

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن القائمة الأولية التي استقر عليها الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام القادم 2018.

ومن المقرر أن يقوم النادي الأهلي بتسليم القائمة الأفريقية الأولية له في الأيام القليلة القادمة من شهر ديسمبر الحالي إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على أن يتم تسليم القائمة النهائية للمادر الأحمر في منتصف شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم.

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ومن المتوقع أن تكون قائمة المارد الأحمر الأفريقية الأولية على النحو التالي: محمد الشناوي / أحمد عادل عبد المنعم / أحمد فتحي / محمد هاني / أيمن أشرف / علي معلول / سعد الدين سمير / رامي ربيعة / محمد نجيب / صبري رحيل / حسام عاشور / عمرو السولية / عبد الله السعيد / وليد أزارو / أحمد الشيخ / وليد سليمان / مؤمن زكريا / حسين السيد / باكا / إسلام محارب / كريم نيدفيد / صالح جمعة / مروان محسن / جونيور أجايي.

بينما لا تزال الشكوك تحوم حول مستقبل كلاً من شريف إكرامي وعماد متعب وأحمد حمودي وأحمد ياسر ريان وباسم علي وأحمد حمدي وأكرم توفيق وعبد الله الشامي وعمرو بركات وميدو جابر مع النادي الأهلي، على أن يتم حسم مستقبل كل هؤلاء النجوم في الفترة المقبلة سواء بعدم القيد في القائمة الأفريقية أو بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

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