تعرف على تفاصيل البيان الرسمي من إدارة الإسماعيلي بعد رحيل المدرب ديسابر

Advertisements

تلقت جماهير نادي الإسماعيلي في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استقالته من منصبه، إضافة إلي تحمله قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تصل قيمتها إلي مبلغ 24 ألف دولار.

ولكن الصدمة كانت كبيرة للغاية على جماهير نادي الإسماعيلي وخاصة وأن سبب الاستقالة من تدريب فريق الدراويش لم يكن بسبب تراجع نتائج الفريق، علماً بأن فريق الإسماعيلي يتربع منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل يفصله أربعة نقاط كاملة عن صاحب المركز الثاني فريق الأهلي وهو حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

Advertisements

أما السبب وراء رحيل الفرنسي سيباستيان ديسابر فكان عرض من أجل تدريب منتخب أوغندا، وهو ما جعل المدرب سيباستيان يؤكد بأنه لا يمكن أن يقوم برفض ذلك العرض المغري وخاصة من الناحية المهنية والذي سيُساهم بدوره في الارتقاء بالمسيرة التدريبية الخاصة به.

ومن جهته قام مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بإصدار بياناً رسمياً لجماهير نادي الإسماعيلي من أجل اطمئنان الجماهير على مستقبل الفريق، حيث جاء في جزء من نص البيان: “إن مجلس الإدارة يطمئن جماهيره العظيمة أنه في حالة انعقاد مستمر لتخطي هذه المشكلة وإيجاد الحلول لها دون أن يتأثر الفريق بإذن الله، وسوف يواصل مسيرته إن شاء الله بقوة، كما نطمئن الجماهير المحبة لناديها بأنه سوف يتم التعاقد مع مدرب كفء لاستكمال المسيرة”.

وكان فريق الإسماعيلي قد نجح في تحقيق انتصاراً عريضاً في مساء يوم أمس الأربعاء على حساب ضيفه فريق الرجاء بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، علماً بأن هذه المباراة كانت في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الإسماعيلي رصيده إلي 37 نقطة في صدارة الترتيب.