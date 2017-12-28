حمدي النقاز يحسم الأمور ويؤكد اقترابه من نادي الزمالك

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حسم الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب فريق النجم الساحلي التونسي حالياً كل الأمور في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك بعدما أكد اقترابه من الانتقال إلي صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل.

فمن خلال تصريحات له في يوم أمس الأربعاء في برنامج مع شوبير المذاع على قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، أكد المدافع حمدي النقاز بأنه يرغب في الانتقال الي صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على الرغم من تلقيه العديد من العروض الأوروبية المغرية وأيضاً لاحتمالية زيادتها بعد مشاركته مع منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا المقبل.

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كما َأضاف أيضاً في تصريحاته أن التجربة التي يعيشها زميله في المنتخب علي معلول مع النادي الأهلي جعلته يرغب في خوض هذه التجربة، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه قد تحدث مع زميله حالياً في فريق النجم الساحلي وهو المهاجم المصري الواعد عمرو مرعي حول اللعب في الدوري المصري الممتاز.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الثلاثاء الماضي على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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