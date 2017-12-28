تصريح ناري من بن عمر بخصوص انتقاله إلي الأهلي في يناير المقبل

Advertisements

تحدث النجم التونسي الواعد محمد أمين بن عمر لاعب وسط فريق النجم الساحلي التونسي في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي عن اقتراب رحيله إلي صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

فمن خلال تصريحات له في مساء يوم أمس الأربعاء في برنامج المدرج رفقة الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أكد النجم التونسي الواعد محمد أمين بن عمر بأن هدفه ليس هو الانتقال إلي صفوف النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو حتى لأي نادي داخل قارة أفريقيا، مشدداً في الوقت ذاته على أنه ابن نادي النجم الساحلي وفي حالة رحيله عن النادي سوف يكون ذلك باتجاه القارة الأوروبية.

Advertisements

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه لم يتواصل بشكل شخصي تماماً مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكداً بأن المفاوضات تكون مع إدارة ناديه النجم الساحلي مع العلم بأن إدارة نادي النجم الساحلي قد أكدت في أكثر من مناسبة سابقة بأن سعر اللاعب هو 2 مليون دولار.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

إقرأ أيضاً: حمدي النقاز يحسم الأمور ويؤكد اقترابه من نادي الزمالك