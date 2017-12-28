الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي بشكل رسمي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات قريباً للغاية من حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن النادي الأهلي بات قريباً للغاية من التعاقد بشكل رسمي مع المدافع السوري وقائد منتخب سوريا أحمد الصالح لاعب نادي هينان جيانيني الصيني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

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ومن خلال تصريحات في صباح اليوم عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد محمد فاروق وكيل اللاعبين أن المدافع أحمد الصالح متواجد في الوقت الحالي في بيروت، على أن يصل إلي العاصمة المصرية القاهرة خلال أسبوع وذلك من أجل حسم الصفقة والاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بها.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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