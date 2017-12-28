رئيس الأسيوطي سبورت يُغلق الباب في وجه الأهلي بخصوص عنتر

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أغلق رئيس نادي الأسيوطي سبورت اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي كل الأبواب سواء في وجه النادي الأهلي أو في وجه أي نادي مصري آخر، وذلك بخصوص رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي سبورت وهو النجم الواعد محمد عنتر.

فمن خلال تصريحات في صباح اليوم الخميس عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد رئيس نادي الأسيوطي سبورت بأن النجم الواعد محمد عنتر من المستحيل أن يرحل عن صفوف نادي الأسيوطي سبورت سواء في الميركاتو الشتوي المقبل أو حتى في الصيف المقبل، مشدداً في الوقت ذاته على أن محمد عنتر يُعتبر بمثابة ميسي أو رونالدو للنادي الأسيوطي.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الجمعة المقبل الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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