الزمالك مهدد بخسارة صفقته الأفريقية بسبب عرضين سعودي وإماراتي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الحالي أن نادي الزمالك بات مهدداً بخسارة صفقته الأفريقية في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بسبب عرض من أحد أندية السعودي إضافة إلي عرض آخر من أحد أندية الدوري الإماراتي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بات مطالباً بسرعة حسم الصفقة الأفريقية المنتظرة، وذلك من خلال التعاقد مع نجم زيمبابوي خاما بيليات لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي حالياً، وذلك بسبب دخول كلاً من نادي النصر السعودي ونادي الوحدة الإماراتي على خط المفاوضات.

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد عرض على اللاعب راتب سنوي تبلغ قيمته مبلغ 500 ألف دولار، ولكن وفي مقابل ذلك عرض كلاً من نادي النصر السعودي ونادي الوحدة الإماراتي راتب سنوي تبلغ قيمته مبلغ 750 ألف دولار وهو ما جعل نادي الزمالك مهدداً بفشل الصفقة في حالة لم يحسمها بشكل سريع.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية في مساء يوم الثلاثاء الماضي على حساب ضيفه فريق المقاولون العرب بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 25 نقطة، مما جعله يرتقي إلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق الأسيوطي سبورت في عصر يوم السبت المقبل الموافق لليوم الثلاثين من عمر الشهر الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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