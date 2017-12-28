البدري يواصل عناده ويستبعد نجم الأهلي من قائمة بتروجيت

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليومية تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق بتروجيت في يوم غداً الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي.

ومن جهته أعلن الكابتن حسام البدري عن قائمة المارد الأحمر التي ستكون متواجدة في المباراة أمام فريق بتروجيت، علماً بأن القائمة قد شهدت مرة أخرى استبعاد النجم الدولي المخضرم عماد متعب.وذلك لأسباب فنية، أما بقية عناصر القائمة فقد تكونت على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي / أحمد عادل عبد المنعم / رمضان مصطفى

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / محمد هاني / حسين السيد

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / عبد الله السعيد / أحمد الشيخ / وليد سليمان / ميدو جابر / أحمد حمدي / إسلام محارب / كريم نيدفيد / أكرم توفيق / أحمد حمودي / باكا

خط الهجوم: وليد أزارو / أحمد ياسر ريان

وكان فريق الأهلي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي في مباراته الماضية في مساء يوم الإثنين الماضي خارج أرضه أمام مضيفه فريق وادي دجلة بهدف لمثله لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك التعادل حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلي 30 نقطة، ولكن الفارق أصبح بينه وبين متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي أربع نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراتين مؤجلتين وهو ما يعني إمكانية انفراده بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة فاز في المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم غداً الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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